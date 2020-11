Extra pakket coronamaatregelen donderdag echt van tafel

Mensen kunnen vanaf donderdag weer cultuur opsnuiven in theaters, musea, bioscopen en muziekzalen en weer plezier hebben in dierentuinen en pretparken. Ook kunnen Nederlanders weer gaan zwemmen, boeken uitzoeken in de bibliotheek en een gokje wagen in casino’s. Sekswerkers mogen ook weer aan de slag. Verder mogen thuis weer drie mensen worden ontvangen per dag in plaats van twee en ook buiten mag je weer met maximaal vier in plaats van twee samen zijn. Op bruiloften en begrafenissen mogen weer iets meer gasten komen, maximaal dertig.