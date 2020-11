Brazilië gaat importlanden illegaal Amazonehout bekendmaken

Brazilië gaat de komende dagen namen bekendmaken van landen die illegaal gekapt hout uit het Amazonegebied importeren. President Jair Bolsonaro kondigde dinsdag aan dat de Braziliaanse politie een manier heeft ontwikkeld om geëxporteerd hout te volgen via isotopen.

‘Sommige van deze landen zijn de grootste critici van mijn regering als het gaat om de Amazoneregio”, aldus Bolsonaro. Onder zijn bewind is de ontbossing flink gestegen. De rechts-populistische president zet zich in voor de mijnsector, landbouw en economische ontwikkeling en bagatelliseert de talrijke branden in het regenwoud.

Bolsonaro deed zijn uitspraken in een digitaal overleg met de leiders van China, India, Rusland en Zuid-Afrika, waarmee Brazilië de zogenoemde BRICS-alliantie vormt.