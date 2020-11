Carnaval Rio de Janeiro mogelijk verplaatst naar juli

De Braziliaanse metropool Rio de Janeiro is van plan de beroemde carnavalsoptocht te verplaatsen naar juli 2021. De grote optocht zou plaatsvinden in februari, maar werd uitgesteld vanwege het coronavirus. Of het feest doorgaat, hangt nog wel af van de beschikbaarheid van een coronavaccin.

De verplaatsing is een idee van de sambascholen in de de stad. De regering van Brazilië heeft het voorstel om carnaval te verplaatsen nog niet goedgekeurd, zei de vereniging van sambascholen (LIESA) die de optocht organiseert. ‘De sambascholen hebben besloten dat als er een vaccin is en als er een feestdag is, de parade in juli zal plaatsvinden”, aldus LIESA.

Na de positieve berichten over de werkzaamheid van verscheidene coronavaccins kwam de organisatie bijeen. ‘Omdat iedereen zich optimistischer voelde vanwege het recente nieuws over zeer effectieve testvaccins, dachten we dat het nu wel mogelijk was om vast een ​​datum te kiezen.’

Christelijke vastentijd

Carnaval vindt meestal in februari of maart plaats, voorafgaand aan de christelijke vastentijd. Het evenement in Rio de Janeiro trekt elk jaar miljoenen toeschouwers. De sambascholen bereiden de viering grotendeels voor. Nog geen enkele school is begonnen met de voorbereidingen, omdat er nog geen zekerheid is over een nieuwe datum.

Brazilië staat derde op de lijst van landen met de meeste vastgestelde coronabesmettingen. Volgens gegevens van de Johns Hopkins Universiteit zijn meer dan 5,8 miljoen mensen besmet geraakt met het virus. Het land heeft het op een na hoogste dodental, met zeker 166.000 geregistreerde personen die zijn overleden door het virus.