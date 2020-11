Ex-Labour-leider Jeremy Corbyn trekt omstreden opmerkingen in

De voormalige Britse oppositieleider Jeremy Corbyn heeft zijn controversiële opmerkingen over antisemitisme ingetrokken. Corbyn werd in oktober door de Labourpartij geschorst nadat hij de resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar de antisemitische tendensen binnen de partij buitensporig had genoemd.

"Voor alle duidelijkheid: zorgen over antisemitisme zijn "overdreven" noch "overschat", schreef Corbyn dinsdag op Facebook. Hij wilde alleen maar duidelijk maken dat de overgrote meerderheid van de Labourpartij resoluut antiracistisch is en krachtig tegen antisemitisme.

Volgens het rapport hebben de partij en de voormalige leider jarenlang discriminatie en intimidatie van Joden toegelaten. Nadat Corbyn dit in een interview had tegengesproken, volgde zijn schorsing uit de partij. De 71-jarige mag Labour niet meer vertegenwoordigen in het parlement, maar is nu onafhankelijk parlementslid.

Samenwerken

Corbyn schreef dinsdag in zijn verklaring dat hij hoopt de zaak snel uit de weg te ruimen om met de partij te kunnen blijven samenwerken. Momenteel wordt onderzocht of de uitsluiting blijvend moet zijn. "Ik betreur de pijn die deze kwestie de Joodse gemeenschap heeft bezorgd en ik zou niets willen doen dat het zou verergeren of verlengen", voegde Corbyn nog toe.

Corbyn werd in 2015 Labour-leider. Onder zijn leiding leed de partij de grootste nederlaag sinds 1935 bij de parlementsverkiezingen van afgelopen december. Lange tijd heeft de politicus geen duidelijke koers gevaren over de brexit. In april 2020 werd Corbyn vervangen door Keir Starmer.