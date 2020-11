Eis achttien jaar cel voor moord Rotterdam

Kort voor de moord zaten verdachte en slachtoffer samen in een auto. Volgens het OM zat B. achter het stuur. Hij stopte en stapte uit bij de door hem gerunde avondwinkel aan de Putsebocht in Rotterdam-Zuid. Bewakingscamera’s hebben geregistreerd hoe B. eerst doet alsof hij naar binnen wil lopen, maar zich vervolgens omdraait en het vuur opent op de bijrijder in de auto. Hij zou veertien keer van dichtbij hebben geschoten. Volgens het OM was hij zowel voor als na het schieten ‘heel kalm’ en heeft hij nog rustig staan kijken naar wat hij had aangericht alvorens op de vlucht te slaan. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

B. is een ruim een week later aangehouden in een hotel in Delft. Onderzoek heeft uitgewezen dat slachtoffer Alberto en B. een conflict hadden. Alberto zou op Facebook een vriendschapsverzoek en een bericht naar de vriendin van B. hebben gestuurd. B. heeft bekend dat hij heeft geschoten omdat hij zich bedreigd voelde door Alberto. Volgens het OM wijst alles erop dat B. een vooropgezet plan heeft gehad om Alberto te doden.