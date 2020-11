Veiligheidsregio presenteert onderzoek naar Peelbrand

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost presenteert donderdag de resultaten van een onderzoek naar de grote Peelbrand die afgelopen voorjaar ruim 700 hectare natuurgebied in de as legde. Woningen moesten ontruimd en bewoners hadden wekenlang last van de rook.

Het onderzoek naar de brand in de Deurnese Peel valt in drie delen uiteen. Ontstaan en verloop van de brand zijn in kaart gebracht, de vraag wordt beantwoord hoe de bestuurlijke samenwerking verliep en onderzocht is hoe het staat met inrichting en beheer van de Deurnese Peel in verband met de brandveiligheid.

Het onderzoek naar oorzaak en verloop is uitgevoerd door brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

De persconferentie is donderdag 19 november vanaf 16.00 uur via een website te volgen.