Boeren willen delen in omzet van supermarkten

‘Er wordt veel verdiend aan eten. Het is tijd voor een eerlijker verdeling. Het is tijd voor een beter verdienmodel. En dat begint vandaag”, aldus Sieta van Keimpema van de actievoerders. FDF-vicevoorzitter Jos Ubels vergelijkt het boerenkeurmerk met het Max Havelaar-keurmerk. ‘Maar ik kan niet verkroppen dat we dat wel doen voor boeren in het buitenland maar niet voor Nederlandse boeren.’

De boeren willen voor 10 december horen of het CBL zich aansluit bij het keurmerk, zodat het in 2021 ingevoerd kan worden.