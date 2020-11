Poederbrieven bij Rotterdams ziekenhuis en mediabedrijf DPG

Op zeker drie adressen in Nederland zijn dinsdag poederbrieven bezorgd. De eerste werd aangetroffen bij een drukkerij van DPG Media in het Brabantse Best. Later in de ochtend bleken ook DPG Media in Amsterdam en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam dit soort post te hebben ontvangen. Alle drie de brieven bevatten volgens de politie geen gevaarlijke stof en niemand is gewond geraakt.