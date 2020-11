1 miljoen handtekeningen tegen handel in wilde dieren

Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) heeft een door 1 miljoen tegenstanders getekende petitie tegen handel in wilde dieren in ontvangst genomen. De petitie, gesteund door 100.000 Nederlanders, is bestemd voor de leiders van de G20 en moet de ‘wrede, niet duurzame en voor de volksgezondheid gevaarlijke’ praktijk onder hun aandacht brengen.

De G20, de groep van negentien ‘rijke’ landen waaronder de VS, Japan en Saudi-Arabië plus de EU, houdt dit weekend een virtuele top. Op de agenda staat een gecoördineerde, wereldwijde aanpak van de pandemie. De internationale organisatie achter de petitie, World Animal Protection, vindt dat hierin een plan moet worden opgenomen om een einde te maken aan de commerciële handel in wilde dieren.

De organisatie wijst bijvoorbeeld op markten in China waar dieren op elkaar gepropt in kooien zitten en een broeinest vormen waar dodelijke ziekten kunnen ontstaan. Die kunnen vervolgens worden overgedragen op mensen. Ook kunnen mutaties ontstaan. Gemuteerde versies van Covid-19 zijn in Denemarken aangetroffen bij nertsen en mensen.

Volgens Hazekamp vormen wilde dieren die worden gevangen en verhandeld een groot risico vanwege de duizenden onbekende virussen waarmee ze geïnfecteerd kunnen zijn. Vaak leven ze onder erbarmelijke en onhygiënische omstandigheden, wat ze vatbaar maakt voor ziektes en waardoor ze meer ziektekiemen verspreiden. ‘We moeten ze met rust laten. Dat is beter voor mens en dier”, aldus Hazekamp.