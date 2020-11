Australië en Japan sluiten defensieverdrag

Australië en Japan hebben een belangrijke stap gezet naar intensievere militaire samenwerking. De premiers van de landen maakten volgens de Australische omroep ABC bekend dat er een principeakkoord is gesloten over een defensieverdrag, dat RAA (Reciprocal Access Agreement) wordt genoemd.

Over het akkoord wordt al jaren onderhandeld. Het moet het voor de strijdkrachten van de landen makkelijker maken om samen te oefenen. Er zijn afspraken gemaakt over de regels die gaan gelden bij activiteiten op elkaars grondgebied.

De onderhandelingen over die overeenkomst verliepen soms moeizaam. Australië eiste volgens ABC dat Australische militairen die ernstige misdrijven plegen in Japan niet het risico lopen de doodstraf te krijgen. Japan wilde dat niet toezeggen. Inmiddels zou daar een mechanisme voor zijn bedacht, maar daar zijn nog geen details over bekendgemaakt.

China

De Australische premier Scott Morrison sprak over een ‘cruciaal moment in de geschiedenis van de banden tussen Japan en Australië”. Hij nodigde zijn Japanse collega Yoshihide Suga uit om volgend jaar naar Australië te komen om het verdrag formeel te ondertekenen.

Beide landen maken zich zorgen over de activiteiten van China, dat zich steeds assertiever opstelt in de regio. Het akkoord hoeft niet goedgekeurd te worden door het Australische parlement. De Japanse volksvertegenwoordiging moet nog wel toestemming geven.