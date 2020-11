Schaakrubriek: Twee schaakmeesters over openingszet 1.e4

Schaakboeken blijven in ieder geval komen, al is ook daar het e-boek in opmars. Daarom blijven we nog een keer bij de ‘echte’ boeken over openingszet 1.e4, dankzij twee boeken van Thinkers Publishing over deze zet. Het is natuurlijk niet verplicht om na 1.e4 te antwoorden met 1..e5 maar het gebeurt vooral op de club redelijk vaak, vandaar het boek van de jonge schaakmeester Yuriy Krykun (21) uit de Oekraïne (maar tegenwoordig inwoner van St Louis -USA waar veel geschaakt wordt) A Complete Opening Repertoire for Black after 1.e4 e5 ! (€ 29.95). Het leuke van dit soort titels is natuurlijk altijd dat men de partij de ene keer met wit en de andere keer met zwart speelt zodat een openingsboek nooit alleen voor een bepaalde kle..

