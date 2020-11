Frankrijk wil in januari beginnen met coronavaccinaties

Frankrijk wil in januari beginnen met een landelijke vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Parijs treft voorbereidingen en hoopt dat de vaccins dan zijn goedgekeurd en ook beschikbaar zijn, zei een regeringswoordvoerder tegen televisiezender France 2. De overheid heeft 1,5 miljard euro begroot om in 2021 vaccins te kopen.

De Franse regering is echter bezorgd dat miljoenen burgers coronavaccinaties zullen weigeren, zelfs nu een van de vaccins voor bijna 95 procent effectief lijkt te zijn. Het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna claimde maandag 94,5 procent effectiviteit in een klinisch onderzoek met meer dan 30.000 deelnemers. Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech meldden vorige week dat hun vaccin voor 90 procent effectief was.

Een opiniepeiling van Ipsos in september wees uit dat slechts 59 procent van de Fransen bereid is zich te laten inenten, vergeleken met 74 procent wereldwijd. ‘Ik vrees dat er niet genoeg Fransen zullen worden gevaccineerd”, zei premier Jean Castex afgelopen weekend.