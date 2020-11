Trekkers rijden over Malieveld na boerenprotest

Na het boerenprotest in Den Haag hebben meerdere trekkers het demonstratieterrein verlaten over het naastgelegen Malieveld. Ze reden over het pas ingezaaide gras richting Benoordenhoutseweg, waar andere boeren hun trekkers hadden geparkeerd. In de ochtend hadden enkele boeren hun trekker op het Malieveld neergezet, terwijl dat niet mocht.