Minister Ank Bijleveld van Defensie is in quarantaine gegaan omdat iemand in haar naaste omgeving het coronavirus heeft. Ze voelt zich verder goed, meldt ze dinsdag op Twitter. Daarmee is de politieke top van het ministerie in quarantaine.

Twee dagen eerder maakte haar staatssecretaris Barbara Visser namelijk bekend dat ze besmet is met het virus. Ze heeft lichte verkoudheidsklachten, maar voelt zich verder goed. Zij is ook in isolatie.