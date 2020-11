AEX neemt gas terug na opmars

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een klein verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen bleven dicht bij huis. Beleggers namen wat gas terug na de recente sterke opmars. Het positieve nieuws over de coronavaccins van de farmaceuten Pfizer en Moderna wordt daarbij afgewogen tegen de negatieve economische impact van de huidige strenge maatregelen om het virus in te dammen.