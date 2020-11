Philips en Rijksmuseum verlengen samenwerking met vijf jaar

Philips blijft nog eens vijf jaar samenwerken met het Rijksmuseum in Amsterdam. Het medisch technologiebedrijf is al sinds 2001 partner en hoofdsponsor van het museum, en wil het Rijks blijven steunen nu de kunst- en cultuursector door de coronacrisis onder druk staat.

"We kiezen heel bewust voor dit moment om onze betrokkenheid bij het Rijksmuseum langdurig te verlengen en hen daarmee houvast te geven in tijden van grote onzekerheid", zegt Philips-topman Frans van Houten. Hoofddirecteur van het Rijksmuseum Taco Dibbits is Philips "zeer dankbaar" voor de verlengde samenwerking. "Juist nu is het belangrijk dat het bedrijfsleven de cultuur omarmt. Gezamenlijk zetten wij ons in om kunst te brengen naar de mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is naar het museum te kunnen komen."

Philips was tijdens de twintigjarige samenwerking nauw betrokken bij de verbouwing en herinrichting van het Rijks en leverde onder meer de ledverlichting voor de kunstwerken. De komende jaren gaan de partijen aan de slag om "kennis en ervaringen uit te wisselen over het digitaal toegankelijk maken van de collectie".

Ook gaan de partijen verder met het initiatief 'Nachtwacht On Tour', waarbij levensgrote replica's van De Nachtwacht van Rembrandt in verpleeg- en verzorgingstehuizen door heel Nederland tentoon worden gesteld om zorgpersoneel te steunen. Dit najaar is het namaakschilderij in het OLVG in Amsterdam te zien, en in januari reist een replica voor vier weken naar het Prinses Maxima Kinderziekenhuis in Utrecht.