Britse premier Johnson onder vuur om opmerkingen over Schotland

De Britse premier Boris Johnson ligt onder vuur vanwege opmerkingen over Schotland. Hij heeft volgens Britse media tegen partijgenoten gezegd dat het overhevelen van bevoegdheden naar dat noordelijke gebied de ‘grootste fout’ was van zijn voorganger Tony Blair en is uitgelopen op een ‘ramp”.

Schotland heeft binnen het Verenigd Koninkrijk veel autonomie en heeft sinds eind jaren negentig een eigen parlement. Uit recente peilingen komt naar voren dat inmiddels een meerderheid van de Schotten voor volledige onafhankelijkheid zou zijn.

Johnson zou in een Zoom-bijeenkomst met Engelse parlementariërs van zijn Conservatieve Partij hebben opgemerkt dat ‘devolutie een ramp is ten noorden van de grens”. Devolutie heeft betrekking op het overhevelen van macht van de centrale overheid naar een lager bestuursniveau, in dit geval de Schotse autoriteiten.

Verkeerd uitgelegd

De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon zei op Twitter dat het ‘de moeite waard is om deze uitspraken van de premier te bookmarken voor de volgende keer dat de Tories beweren dat ze geen bedreiging zijn voor de bevoegdheden van het Schotse parlement. Of, nog opvallender, beweren dat ze meer bevoegdheden willen afstaan.’

Bronnen binnen de regering zeggen volgens de BBC dat de opmerkingen van Johnson verkeerd worden uitgelegd. Hij zou vooral kritisch zijn geweest over de wijze waarop de SNP-partij van Sturgeon Schotland heeft bestuurd.

‘De premier is altijd een voorstander geweest van devolutie, maar Tony Blair heeft de opkomst van separatisten in Schotland niet voorzien”, zegt een bron. ‘Devolutie is geweldig, maar niet als separatisten en nationalisten het gebruiken om het Verenigd Koninkrijk uit elkaar te doen vallen.’