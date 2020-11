Tata Steel optimistisch over voortgang verkoop Nederlandse tak

Eind vorige week werd bekend dat het Zweedse staalbedrijf SSAB praat met Tata Steel over het inlijven van de Nederlandse tak van het Indiase concern. Narendran heeft vanuit India laten weten dat Tata Steel hierover inmiddels in gesprek is met de vakbonden en met de Nederlandse overheid. Vooralsnog lijken die het verkoopplan te ondersteunen, aldus de topman van het staalconcern. FNV en CNV reageerden vorige week al voorzichtig positief en minister Eric Wiebes van Economische Zaken stelde dat de deal aantrekkelijk leek.

Tata Steel zag vorig jaar nog een fusie van zijn Europese staalactiviteiten met die van het Duitse Thyssenkrupp stuklopen, door bezwaren van de Europese Commissie. Dat proces had erg lang geduurd en bijvoorbeeld Duitse vakbonden lagen lang dwars. SSAB is niet geïnteresseerd in het zwaar verlieslatende Britse deel van Tata Steel. Daarom is Tata Steel alvast begonnen met een proces om Tata Steel Nederland en Tata Steel UK van elkaar te scheiden.

Narendan heeft de indruk dat het inmiddels niet meer zo slecht gaat met de Britse activiteiten als voorheen. Ze zouden al bijna quitte draaien. Tata Steel blijft ook in gesprek met de Britse regering over mogelijke maatregelen om de toekomst van de Britse tak op de lange termijn veilig te stellen. Daarbij worden alle opties bekeken om het bedrijf zelfvoorzienend te maken zonder dat er in de toekomst enige financiële steun vanuit India nodig is.