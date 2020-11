Ruimtecapsule SpaceX komt met 4 astronauten aan bij ISS

De Crew Dragon Capsule van SpaceX genaamd Resilience (Veerkracht) kwam iets na 05.00 uur aan het ISS, zo’n 27 uur na de lancering met een Falcon 9-raket vanaf ruimtevaartbasis Cape Canaveral in Florida. Aan boord waren drie Amerikaanse astronauten en een Japanner.

Het ISS, dat op een hoogte van 400 kilometer rondjes om de aarde maakt, is voor de komende zes maanden hun thuis. Daarna worden zij afgelost door vier collega’s die eveneens met een Crew Dragon Capsule naar het ISS worden gebracht. Die rotatie gaat door tot vliegtuigbouwer Boeing zich eind volgend jaar bij het project aansluit met zijn eigen nieuwe ruimtevaartuig.

De ontwikkeling van de Crew Dragon Capsule heeft ruwweg een decennium in beslag genomen. Het project is deels met overheidsgeld en deels met particulier geld gefinancierd. Het werd door NASA opgestart in 2011 om weer meer mensen de ruimte in te sturen. De lancering, zondag, was de eerste operationele missie van NASA onder het programma. Afgelopen zomer maakte SpaceX voor het eerst een testvlucht met twee astronauten.