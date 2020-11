Rode Kruis: kwetsbaren slecht beschermd tegen klimaatverandering

De kwetsbaarste mensen zijn wereldwijd niet goed genoeg beschermd tegen natuurrampen veroorzaakt door klimaatverandering. De getroffen landen ontvangen namelijk slechts een fractie van het geld dat beschikbaar is om zich te wapenen tegen natuurrampen, concludeert het Rode Kruis in het World Disasters Report 2020. De hulporganisatie pleit voor het investeren in waarschuwingssystemen.

‘Uit dit onderzoek blijkt dat hulp aan de mensen die het hardst worden getroffen door klimaatverandering, flink tekortschiet,’ aldus Maarten van Aalst, directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum. ‘In het afgelopen decennium zijn 1,7 miljard mensen wereldwijd getroffen door klimaatgerelateerde rampen. Met betere waarschuwingssystemen en hulp vóór natuurgeweld toeslaat, kunnen mensenlevens gered worden.’

Het aantal klimaatgerelateerde rampen nam de afgelopen jaren toe. Volgens het Rode Kruis gaat het om meer dan vier op de vijf natuurrampen. De hulporganisatie waarschuwt dat de gevolgen van klimaatverandering groter worden als acties uitblijven.

In 2020 vonden volgens het Rode Kruis tot nu toe 132 klimaatgerelateerde rampen plaats. Deze maand vielen honderden doden door orkanen in Centraal-Amerika en tyfoons op de Filipijnen. De hulporganisatie opende afgelopen vrijdag een speciaal gironummer en wil met de opbrengst noodhulp verlenen en investeren in preventieve maatregelen. Daarvoor is 70 miljoen euro nodig.