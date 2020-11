Ex-vicepresident uit regering Bouterse aangehouden

Voormalig vicepresident van Suriname Ashwin Adhin is maandag door de politie thuis opgehaald om als verdachte verhoord te worden. Dat werd bekendgemaakt tijdens een zitting van het Surinaamse parlement. Adhin was vicepresident in de vorige regering onder leiding van president Desi Bouterse en is tegenwoordig parlementslid.

President Chan Santokhi, die aanwezig was tijdens de parlementsvergadering, wist te vertellen dat Adhin in het belang van het onderzoek in verzekering is gesteld. Volgens parlementslid Reshma Mangre zou de aanhouding te maken hebben met vernielingen van media-apparatuur op het kabinet van de huidige vicepresident Ronnie Brunswijk. Adhin is lid van de fractie van de Nationaal Democratische Partij (NDP) van Bouterse.

Sinds juli is er een politieonderzoek gaande naar de vernietiging en diefstal van apparatuur op het kantoor van Brunswijk. Dit zou gebeurd zijn in de overgangsperiode van de regering Bouterse/Adhin naar de nieuwe regering Santokhi/ Brunswijk na de verkiezingen in mei. Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat er voor omgerekend ruim 30.000 euro aan media-apparatuur is vernietigd.

In een verklaring stelt de NDP dat deze ‘abrupte wijze van aanhouding’ een poging is ‘om de NDP met wortel en tak uit te roeien”. De huidige president Santokhi zou voor de verkiezingen deze woorden hebben gebruikt.