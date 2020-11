Ouwehand: PvdD-plannen voor kleinere veestapel kosten 26 miljard

Het gaat 26 miljard euro kosten om de Nederlandse veehouderij met 75 procent te laten krimpen, zegt Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand maandagavond in het tv-programma Op1. Van dat geld kunnen boeren hun bedrijf ‘omschakelen”, zodat de veestapel binnen vier jaar met ongeveer 480 miljoen dieren afneemt.

De PvdD pleit voor zo’n afname in haar verkiezingsprogramma. Ouwehand wil die afname binnen vier jaar realiseren, hoewel onderzoeksbureau Ecorys, dat de plannen doorrekende, hier tien jaar voor had gerekend. Ook wil ze subsidies voor veehouderijen, ter waarde van 800 miljoen euro per jaar, stopzetten en dat geld gebruiken om boeren te helpen omschakelen.

Presentator Hugo Logtenberg was niet overtuigd. Volgens hem kan ze nog geen begin maken met 26 miljard euro, zeker niet ‘als u weet wat het uitkopen van een paar varkensboeren al kost”. Ouwehand wil niet langer ‘doormodderen”, maar er liever snel werk van maken omdat dit volgens haar op de langere termijn geld scheelt.

Ook andere partijen willen een kleinere veestapel. GroenLinks bepleitte maandag een halvering voor 2030. Vorig jaar riep D66-er Tjeerd de Groot ook al op tot een halvering, om zo de stikstofcrisis te beteugelen. Zijn uitspraken leidden tot massale protesten van boeren, onder meer op het Malieveld in Den Haag en bij verschillende provinciehuizen.