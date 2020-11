Economisch topoverleg Biden met bedrijfsleven en vakbonden in VS

Joe Biden heeft maandag vakbondsleiders en topmensen uit het bedrijfsleven ontmoet tijdens een videoconferentie over de Amerikaanse economie. De aankomend president van de Verenigde Staten besprak onder meer hoe bedrijven en hun werknemers veilig kunnen werken tijdens de coronapandemie en hoe de economie van de VS door de coronacrisis moet worden geloodst.

Biden sprak met onder anderen topvrouw Mary Barra van autoconcern General Motors (GM) en de leider van softwarebedrijf Microsoft, Satya Nadella. Ook aankomend vicepresident Kamala Harris nam deel aan het overleg, net als leiders van grote en invloedrijke Amerikaanse vakbonden zoals bijvoorbeeld United Auto Workers (UAW).

‘Er staan ons een hoop problemen te wachten”, zei de Democraat aan het begin van het gesprek vanuit zijn thuisstaat Delaware. ‘We zullen allemaal moeten samenwerken. We zijn het eens over dezelfde doelen. De economie moet niet alleen terug opgebouwd worden, maar ook beter”, aldus Biden. Er hangt volgens hem een donkere schaduw over de economie vanwege de coronacrisis.

Harris zei dat er ‘collectief leiderschap’ nodig is om de economie van de VS, ‘s werelds grootste, te laten herstellen van de virusuitbraak. Vele miljoenen Amerikanen hebben hun baan verloren door de pandemie en de maatregelen om het virus tegen te gaan.

De economische plannen van Biden en Harris zijn gebaseerd op de ambities die tijdens de verkiezingscampagne werden gepresenteerd, met bijvoorbeeld 2000 miljard dollar aan investeringen in schone energie en infrastructuur. Zo wil Biden miljoenen banen creëren door onder meer windturbines, duurzame huizen en elektrische voertuigen te bouwen. Een groot deel van de uitgaven moet worden gefinancierd door hogere belastingen voor bedrijven en de rijken.