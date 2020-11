GroenLinks wil met ‘routekaart’ CO2-uitstoot stoppen in 2045

In 2045 moet Nederland geen broeikasgassen zoals CO2 meer uitstoten, wil GroenLinks. Om dat te bereiken komt de partij maandag met een ‘routekaart’, die naar Amerikaans voorbeeld de Green New Deal is genoemd. Schiphol moet gedwongen krimpen, over tien jaar moeten windmolens op zee dubbel zoveel gigawatt opbrengen als gepland, en voor gas- en oliewinning worden geen vergunningen meer gegeven.