Zo’n 8 miljoen extra om tekorten voedselbanken te voorkomen

Voor de nieuwe impuls doet het kabinet een beroep op een Europees potje tegen armoede.

Het eerdere bedrag van 4 miljoen euro dat het kabinet aan voedselbanken gaf, hoeft niet meer alleen als vangnet gebruikt te worden. Eerst mocht het geld alleen ingezet worden als het eigen ‘calamiteitenfonds’ van de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland leeg is. Over hoe het totale bedrag moet worden uitgegeven, gaan staatssecretaris Bas van ‘t Wout (Sociale Zaken) en Carola Schouten (Voedselkwaliteit) in gesprek met de organisatie.

De bewindspersonen benadrukken dat het belangrijk is dat voedselbanken ‘hun belangrijke functie kunnen blijven vervullen in deze moeilijke tijd.’ Daarom praat het kabinet ook met Voedselbanken Nederland om eventuele problemen snel in beeld te krijgen. Hiervoor is overigens al een speciaal actieteam voor opgericht.