SER: creëer digitaal overzicht opleidingen en scholingsbudgetten

Volgens de SER is er grote behoefte aan informatie over publieke en private scholingsmogelijkheden en de financiering daarvan. Het aanbod aan opleidingen is groot en er zijn veel verschillende potjes en budgetten om scholing mee te betalen, maar er is nog geen duidelijk overzicht. Een zogenaamde ‘scholingsportal’ kan volgens het adviesorgaan een belangrijk instrument worden in het bevorderen van een leercultuur.

De SER constateert dat in korte tijd veel werkenden op zoek moeten naar ander werk. Dat komt doordat het aantal banen in sommige sectoren afneemt, terwijl in andere sectoren nog steeds sprake is van tekorten. ‘Laten we vanuit deze crisissituatie gezamenlijk verder bouwen aan een betere en permanente infrastructuur voor leren en ontwikkelen, zodat we nu en in de toekomst kunnen anticiperen op veranderingen in de arbeidsmarkt”, zegt Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER.

De overheid is al van plan om in 2022 voor iedere Nederlander een ontwikkelbudget in te voeren.