Supers willen in kersttijd af van ouderenuurtjes en alcoholklok

Supermarkten willen in de drukke dagen voor kerst af van de verplichte ouderenuurtjes en het verbod op de verkoop van alcoholhoudende dranken na 20.00 uur. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zorgen die coronamaatregelen van het kabinet ervoor dat het op andere uren op de dag een stuk drukker is in de winkels. En dat kan de branche in de drukste periode van het jaar niet gebruiken.