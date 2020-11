Werkstraffen voor dodelijk ongeval hoogwerker Zaltbommel

De rechtbank in Zwolle heeft twee mannen veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur voor betrokkenheid bij een fataal ongeval met een hoogwerker in Zaltbommel in 2016. Zij waren volgens de rechter nalatig. Het gaat om de 56-jarige machinist en de 49-jarige verhuurder van de kraan. De hoofdaannemer moet van de rechter een boete van 30.000 euro betalen. Bij het ongeluk kwamen twee mensen om het leven, een derde raakte zwaargewond.

Tijdens werkzaamheden aan een bedrijfspand langs de snelweg A2 in Zaltbommel werd geprobeerd daar een spandoek op 12 tot 15 meter hoogte op te hangen. De werkkooi waar drie personen in zaten raakte daarbij los van de hoogwerker en viel naar beneden. Twee van hen overleefden dat niet, de derde raakte zeer ernstig gewond.

Uit onderzoek is gebleken dat een zogenoemde hydraulische stift niet volledig vastzat. De machinist had dat vooraf moeten checken, maar dat was niet - of in ieder geval niet voldoende - gedaan. Hierdoor kon de werkkooi losraken. De machinist bleek ook de handleiding niet te hebben gelezen, een aantal veiligheidsmaatregelen niet te hebben genomen en hij had weinig tot geen ervaring met het werken op een verreiker met werkkooi. De rechtbank spreekt van ‘onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig’ handelen.

De verhuurder van de kraan is veroordeeld voor het leveren van een kraan die niet tijdig gekeurd was. Daarbovenop bleek deze in slechte staat. Ook had de verhuurder de machinist onvoldoende geïnformeerd over de werking van de kraan. Het bedrijf hield volgens de rechter onvoldoende toezicht op zijn medewerkers en op de kwaliteit van ingehuurde arbeidsmiddelen.

‘Hoewel de twee mannen en het bedrijf nooit de opzet op de dood van de twee werknemers hadden is het wel aan hun schuld te wijten dat er twee mannen zijn overleden en een derde zwaar gewond raakte”, aldus de rechtbank. ‘Zij hebben bepaalde procedures niet in acht genomen en niet gehandeld zoals van hen mocht worden verwacht.’