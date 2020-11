Brussel nog in gesprek met Moderna over levering vaccins

De Europese Commissie is nog steeds in onderhandeling met de Amerikaanse farmaceut Moderna over de levering van coronavaccins. Eind augustus al maakte het biotechnologiebedrijf zelf bekend dat het met het dagelijks EU-bestuur in gesprek was over de levering van 80 miljoen doses met een optie op nog eens 80 miljoen als het vaccin veilig en effectief zou blijken. Volgens commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) lopen de onderhandelingen nog altijd, zei ze in het Europees Parlement.