Rutte en De Jonge geven weer corona-uitleg, niets groots verwacht

De kans is groot dat de bewindslieden dinsdagavond alvast ingaan op de feestdagen. Rutte zei eerder daar nog niets inhoudelijk over te kunnen zeggen, maar waarschijnlijk gaat hij wel iets zeggen over hoe de besluitvorming daarover zal gaan. Overigens is al wel duidelijk dat Rutte niets ziet in een alcoholverbod tijdens de jaarwisseling, naast een vuurwerkverbod. Een ziekenhuis had dat geopperd, omdat elk jaar ook een paar honderd mensen bij de spoedeisende hulp belanden vanwege een alcoholvergiftiging. ‘Het zou ook helpen als we allemaal thuis in de stoel blijven zitten op oudejaarsavond. Nee, we doen het niet, je moet keuzes maken”, zo zei Rutte daarover.

De persconferentie begint naar verwachting rond 19.00 uur.