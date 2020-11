Politie: aantal coronaboetes fors gestegen

Het aantal coronaboetes dat sinds het begin van de tweede gedeeltelijke lockdown is uitgedeeld, is fors gestegen. Dat zei politiechef Willem Woelders maandag bij NPO Radio 1. Er zijn sinds half oktober landelijk al bijna 5000 coronaboetes uitgeschreven. Elke week nam het aantal bekeuringen toe.

In de eerste week van de tweede gedeeltelijke lockdown waren het er ruim 500, afgelopen week waren het er ongeveer 1500. Het aantal waarschuwingen voor het bijvoorbeeld niet houden van 1,5 meter afstand blijft in dezelfde periode ongeveer gelijk. Afgelopen week waren dat 1614 waarschuwingen. In totaal gaat het om 7390 waarschuwingen sinds half oktober.

Volgens Woelders betekent de toename in bekeuringen niet dat veel mensen zich steeds minder aan de maatregelen houden. Volgens Woelders gaat het om een kleine groep van de bevolking die de coronamaatregelen zat is, en zich verzet bij feesten of demonstraties waar geen afstand wordt gehouden.

Sinds het begin van de coronacrisis, half maart, merkt de politie wel dat het geweld richting agenten toeneemt. ‘Het geweld en de beledigingen richting politieambtenaren groeien, ten opzichte van vorig jaar is dat zo’n 25 procent meer. Dat is een zorgelijke ontwikkeling”, zei Woelders. Daarnaast kampt de politie met een ziekteverzuim van zo’n 6 procent. Korpsbreed zijn er zo’n 450 agenten besmet met het coronavirus, volgens Woelders. De gaten in basis-politieteams en eenheden kunnen vooralsnog door andere collega’s worden ingevuld.