Aantal opgenomen coronapatiënten stijgt licht

Ziekenhuizen behandelen iets meer coronapatiënten dan op zondag. Het aantal opgenomen patiënten steeg met 36 naar 2130. ‘Maar het overall beeld is gunstig, van een geleidelijke daling”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ten opzichte van vorige week maandag is de bezetting met 8 procent gedaald.

Als de huidige daling zich doorzet, zullen ziekenhuizen rond de kerstdagen ongeveer 900 coronapatiënten behandelen, verwacht Kuipers, maar dan zijn de problemen nog niet verholpen.