FNV roept Uber op cao na te leven, anders volgt rechtszaak

FNV-bestuurder Amrit Sewgobind vindt het teleurstellend dat Uber niet uit eigen beweging deze stap al heeft gezet. ‘We spreken dagelijks met chauffeurs die ontzettend afhankelijk zijn van Uber, maar geen enkele zekerheid hebben over werk en inkomen. Dat is een schijnconstructie en daar moet een einde aan komen.’

De bond begrijpt ook niet waarom de overheid niet eerder heeft ingegrepen. Volgens FNV heeft het kabinet voldoende mogelijkheden om Uber te dwingen de cao Taxi toe te passen. Het kabinet is er wel mee bezig, maar handhaving en naleving blijven tot nog toe uit.

Uber heeft in de ogen van Sewgobind echter alle kenmerken van een werkgever, waardoor er alleen op papier sprake zou zijn van zelfstandig ondernemerschap. ‘De chauffeurs kunnen niet onderhandelen over hun tarief en Uber gebruikt alle data die het over de chauffeurs verzamelt om hen te manipuleren.’ Zo weet FNV op basis van gesprekken met chauffeurs dat als zij ritten weigeren of annuleren, hun rating omlaag gaat en ze vervolgens nog minder ritten krijgen.