Proces tegen schutter Thalys van start

In Frankrijk is het proces begonnen tegen de man die vijf jaar geleden het vuur opende in een Thalys tussen Amsterdam en Parijs. Naast de Marokkaanse hoofdverdachte Ayoub El Khazzani staan drie vermeende handlangers voor de rechter. Een van de getuigen in de zaak is de 90-jarige Amerikaanse filmmaker Clint Eastwood, die een film maakte over de gebeurtenissen in de trein.