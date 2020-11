Beurswaarde Air France-KLM schiet omhoog na vaccinnieuws

Het aandeel Air France-KLM is op de beurs in Amsterdam maandagmiddag zo’n 14 procent omhoog geschoten. Beleggers reageren enthousiast op positief nieuws over een coronavaccin van farmaceut Moderna. Ook winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield, onder meer bekend van de grote Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, werd in korte tijd flink meer waard.