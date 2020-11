OM eist zes jaar cel en tbs in misbruikzaak Zeeland

Het Openbaar Ministerie heeft maandag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 47-jarige Pascal P. uit het Zeeuwse Aardenburg. P. heeft volgens het OM jarenlang de twee minderjarige dochters van zijn vriendin ernstig en veelvuldig seksueel misbruikt. Ook zou hij drie andere meisjes hebben misbruikt. P. liet in elk geval een van de dochters honderden keren door andere mannen misbruiken, op parkeerplaatsen in Zeeland en in Belgische parenclubs, aldus justitie. De dochters werden veelvuldig gedrogeerd met slaapmiddelen, GHB en alcohol.