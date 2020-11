Boris Johnson in zelfisolatie: ik voel me beter dan ooit

Boris Johnson begint maandag zijn eerste werkdag in zelfisolatie in Downing Street 10 na een ontmoeting met een parlementslid die later positief testte op het coronavirus.

De Britse premier zei dat hij zondag werd ‘gepingd’ door de nationale gezondheidsdienst NHS op basis van informatie van een volgsysteem en dat hij zich moest isoleren. Maar hij voelt zich goed, ‘beter dan ooit”, zei hij in een video maandag.

Vorige week donderdag had Johnson een ontmoeting van ongeveer 35 minuten met parlementslid Lee Anderson, die de volgende dag zijn smaakgevoel verloor.

Geen symptomen

Johnson: ‘Ik heb geen symptomen, maar volg de regels en zal werken vanaf nr. 10 terwijl ik blijf werken aan maatregelen in reactie op de coronapandemie”.

In een WhatsApp-bericht aan Tory-parlementsleden, gezien door de BBC, voegde de premier eraan toe: ‘Het goede nieuws is dat NHS Test and Trace blijft verbeteren. Het slechte nieuws is dat ik ben gepingd!’

Regels zijn regels

‘Het maakt niet uit of ik me goed voel, beter dan ooit zelfs, of dat mijn lichaam barst van de antistoffen omdat ik dat verdomde ding al heb gehad”, stelde hij. ‘Maar de regels zijn de regels en ze zijn er om de verspreiding van de ziekte te stoppen.’

Johnson maakte eind maart bekend dat hij besmet was geraakt met het virus. Hij werd in april opgenomen in het ziekenhuis en werd drie dagen op de afdeling intensieve zorg behandeld. Half april werd hij uit het ziekenhuis ontslagen en herstelde hij thuis.