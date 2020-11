AEX opent met winst, Unibail klimt ruim 5 procent

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen hoger aan de nieuwe handelsweek. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond de virusuitbraak in de gaten, na het positieve nieuws over een coronavaccin afgelopen week. Daarnaast verwerkten de markten een reeks van gunstige macro-economische cijfers uit China en Japan en het nieuws over een groot handelspact in de Aziatische regio.