Canada hervat hoorzitting over uitlevering van Huawei-bestuurder

Financieel topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese technologieconcern Huawei wordt vanaf maandag geconfronteerd met een nieuwe reeks hoorzittingen in de rechtbank van Vancouver. Die moeten meer duidelijk maken of de in Canada gearresteerde bestuurder al dan niet aan de Verenigde Staten moet worden uitgeleverd.

Meng werd twee jaar terug opgepakt toen ze overstapte op de luchthaven van Vancouver. Ze is een van de vicevoorzitters van Huawei en de dochter van oprichter Ren Zhengfei. Huawei wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran en de VS hebben om haar uitlevering gevraagd.

Sinds de arrestatie van Meng zijn de verhoudingen tussen China en Canada flink bekoeld. Peking reageerde furieus op haar arrestatie en eiste vrijlating van Meng. Kort na haar arrestatie werden twee Canadezen in China vastgehouden. Zij werden door Peking beschuldigd van spionage in wat volgens de Canadese regering een vergeldingsactie was.

Trump

Volgens Meng’s advocaten heeft Canada haar rechten geschonden toen ze urenlang werd vastgehouden, gefouilleerd en ondervraagd. Dit werd door de aanklagers in Canada tegengesproken.

Meng heeft verder al eens betoogd dat de Amerikaanse president Donald Trump haar kansen op een eerlijk proces teniet heeft gedaan. Dit door in 2018 te suggereren dat hij zou kunnen ingrijpen in de zaak als dit zou kunnen helpen bij de handelsbesprekingen met China. De nieuwe ronde hoorzittingen zullen de komende twee weken in beslag nemen.