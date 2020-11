‘Nissan denkt na over verkoop van zijn belang in Mitsubishi’

Volgens de berichten gaat het om de verkoop van ofwel het volledige belang in Mitsubishi ofwel een deel van de stukken. Sinds het ontslag van Ghosn denkt Nissan na over zijn toekomst, en dat van de alliantie. Dit zou een eerste stap betekenen van het ontvlechten van de samenwerking.

Het destijds financieel geplaagde Mitsubishi werd door Ghosn in 2016 aan de alliantie toegevoegd. Dat ging gepaard met een investering van 2,3 miljard euro. Ghosn wilde de automakers onderbrengen in een nieuwe houdstermaatschappij om daarmee marktleiders Toyota en Volkswagen te onttronen. Twee decennia geleden redde Renault Nissan nog met een broodnodige kapitaalinjectie.

Opsplitsen

In november 2018 werd Ghosn echter gearresteerd op verdenking van fraude en wanbeheer. De automagnaat wachtte zijn proces een tijdlang af onder huisarrest, maar ontvluchtte het Aziatische land en dook op in Libanon. Sinds zijn vertrek bij de alliantie rommelt het tussen de automakers. Bij Renault waren ze onder meer boos dat ze buiten het Ghosn-proces werden gehouden. Nissan was al langer niet te spreken over de jaarlijkse dividendbetalingen aan Renault.

Volgens kenners zou opsplitsen van de alliantie de beste optie zijn. De alliantie zou daarnaast ook in stand kunnen blijven zonder aandeelhouderschap, zo klinkt het.

Een verkoop van het belang in Mitsubishi zou Nissan een relatief bescheiden bedrag opleveren. De automaker is momenteel minder dan de helft waard in vergelijking met 2016. Verder rekent Mitsubishi voor het boekjaar dat loopt tot en met maart op een operationeel verlies van 1,3 miljard dollar. Het merk zag zich gedwongen vanwege tegenvallende verkopen een aantal productielijnen van grotere verlieslatende auto’s te sluiten.