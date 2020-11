Nieuw-Zeeland stelt mondkapjes verplicht in vliegtuigen

Inwoners van Nieuw-Zeeland moeten binnenkort ook mondkapjes gaan dragen als ze op het vliegtuig stappen. De nieuwe maatregel heeft alleen betrekking op binnenlandse vluchten en gaat vanaf donderdag gelden. Ook in het openbaar vervoer in de grote stad Auckland krijgen mensen te maken met een mondkapjesplicht.

Minister van Volksgezondheid Chris Hipkins omschreef de nieuwe regels als verstandige voorzorgsmaatregelen. Nieuw-Zeeland heeft tot dusver ruim 2000 coronabesmettingen en 25 sterfgevallen gemeld. De eilandenstaat behoort daarmee tot de landen die de pandemie het best hebben doorstaan.

De autoriteiten scherpen het beleid aan nadat eerder deze maand een nieuw coronageval aan het licht was gekomen in Auckland. Passagiers in het openbaar vervoer moeten daar vanaf donderdag mondkapjes gaan dragen als 12 jaar of ouder zijn. Ook bestuurders van taxi’s moeten mondkapjes gaan dragen. Hun passagiers niet.

Radio New Zealand bericht dat er in Auckland veel steun lijkt te zijn voor de maatregel. Veel mensen in het centrum van de stad dragen al een mondkapje of zeggen die bij zich te hebben. ‘In het begin ging ik zeven weken de deur niet uit”, zei een vrouw bij een bushalte. ‘En sindsdien draag ik 98 procent van de tijd een mondkapje.’