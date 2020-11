Zorgen bij ouders over gevolgen coronacrisis voor kinderen

De organisatie roept op kwetsbare kinderen in de coronacrisis niet uit het oog te verliezen en is een petitie gestart waarmee het de Europese Unie ertoe wil bewegen bescherming van kinderen een speerpunt te maken in de aanpak van de coronacrisis.

Voor het onderzoek werden ouders ondervraagd met thuiswonende kinderen tot achttien jaar. Ouders hebben als grootste zorg dat hun kinderen door de crisis een onderwijsachterstand oplopen (58,8 procent). Ruim 40 procent is bang dat hun kroost te veel achter een beeldscherm zit en 43,1 procent vreest dat hun kinderen nu te weinig sociale contacten hebben, wat weer ten koste kan gaan van hun sociale vaardigheden.

De ondervraagden maken zich nog meer zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare kinderen dan over die voor hun eigen kroost. Bijna een kwart zegt zich hier heel veel zorgen over te maken, 42,3 procent maakt zich er redelijk veel zorgen over en 23,8 procent een beetje. Ruim acht op de tien van de ouders maken zich zorgen over kwetsbare kinderen wereldwijd.

‘Veel mensen staan niet, of onvoldoende, stil bij de gevolgen voor kinderen en jongeren”, zegt Jos de Voogd van Terres des Hommes over de onderzoeksresultaten. ‘Het is belangrijk dat er, zowel in de maatschappij als in de politiek, oog is voor deze groep.’