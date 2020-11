Aantal nieuwe cororonabesmettingen Duitsland daalt weer

In Duitsland is in het afgelopen etmaal het aantal nieuwe coronabesmettingen voor de derde dag op rij gedaald. Van zondag op maandag kwamen er 10.824 gevallen bij, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Dat zijn er ruim 6000 minder dan een dag eerder, toen er 16.947 gevallen werden gemeld.

Tot vrijdag, toen er 23.542 nieuwe besmettingen werden geregistreerd, noteerde Duitsland dagenlang recordaantallen nieuwe gevallen. Maar de gedeeltelijke lockdown die sinds twee weken van kracht is, lijkt nu voor dalingen te zorgen.

De Duitse regering lijkt desondanks de bestaande coronabeperkingen aan te willen scherpen. Het Duitse persbureau DPA meldde eerder dat bondskanselier Angela Merkel die strengere maatregelen maandag voorlegt aan de premiers van de deelstaten. Kinderen en jongeren moeten worden aangemoedigd om met maar een vaste vriend af te spreken. Thuis afspreken met vrienden en kennissen wordt beperkt tot één vast huishouden.

Privéfeesten

Volgens de federale overheid zijn bijeenkomsten in het openbaar voortaan alleen ​​toegestaan met leden van het eigen huishouden en maximaal twee personen uit een ander huishouden. Privéfeesten zijn in principe tot kerstmis uit den boze. Nu zijn ze sinds 2 november nog beperkt tot leden van het eigen huishouden en van een ander huishouden met een maximum tot tien personen.

Het totale aantal besmettingen in Duitsland bedraagt nu 801.327. In de laatste 24 uur overleden nog eens 62 personen in Duitsland aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental in de Bondsrepubliek komt daarmee op 12.547.