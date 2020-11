Proces verijdelde aanslag Thalys 2015 begint

De hoofdverdachte, Ayoub El Khazzani, opende het vuur kort voordat hij kon worden gepakt. De Marokkaan stapte zwaarbewapend op station Brussel-Zuid aan boord van de trein uit Amsterdam en verschool zich in het toilet. Net voorbij de Franse grens kwam hij er met de wapens uit, maar werd direct door alerte passagiers overmeesterd.

El Khazzani werd aangestuurd door Abdelhamid Abaaoud, die gold als het brein achter de bloedige aanslagen in Parijs in november 2015 waarbij 130 mensen om het leven kwamen. Abaaoud werd na de aanslagen in Parijs bij een politie-inval gedood in een vuurgevecht.

De drie Amerikaanse militairen, die de aanslag tegenhielden, waren op reis in Europa toen het incident in de Thalys plaatsvond. De Amerikanen groeiden uit tot helden in Frankrijk, kregen een Frans paspoort en werden onder andere opgenomen in het Legioen van Eer.

De gebeurtenissen zijn door Clint Eastwood verfilmd onder de titel The 15:17 to Paris. Volgens Franse media hebben de rechters hem oproepen als getuige, omdat ze zijn reconstructie in het proces willen gebruiken.