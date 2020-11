Hof doet uitspraak in beroep aanslag Amsterdam CS

De 21-jarige Jawed S. hoort maandag het vonnis in het hoger beroep over de aanslag op Amsterdam Centraal Station in 2018. De Afghaan stak toen vanuit het niets twee Amerikaanse toeristen neer omdat hij boos was op PVV-leider Geert Wilders, die een cartoonwedstrijd rond de profeet Mohammed had uitgeschreven. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een celstraf van 26 jaar en 8 maanden.