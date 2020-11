Moeder spreekt in rechtbank over gewelddadige ontvoering

De rechtbank in Amsterdam begint maandag aan een strafzaak met zes verdachten die terechtstaan voor een gewelddadige ontvoering van een moeder en haar twee kinderen. Maandag op de eerste zittingsdag is onder meer tijd ingeruimd voor het spreekrecht van het slachtoffer.

De vrouw en haar kinderen van drie en zeven jaar oud werden op 31 december vanuit Amsterdam-Noord ontvoerd en meegenomen naar een woning in Almere. Daar zou de moeder ernstig zijn mishandeld. Ze zou met een pistool tegen haar hoofd en knie zijn geslagen en overgoten met kokend water. Haar kinderen waren op dat moment elders in de woning. De vrouw heeft verklaard dat de mannen haar ervan verdenken dat ze 100.000 euro van een van hen had gestolen en ze daarom werd ontvoerd.

De politie wist de vrouw en haar kinderen op 1 januari te bevrijden. Bij de verdachten zijn in totaal vijf vuurwapens en ongeveer 200.000 euro aan contant geld gevonden en in beslag genomen. Het OM verdenkt een 23-jarige rapper uit Lelystad daarom ook van witwassen. Een paar verdachten, die deel uitmaken van de rapscene in Amsterdam-Zuidoost, zitten nog vast.

De rechtbank trekt twee dagen uit voor de zaak, mogelijk drie. De eerste dag staat voor een groot deel in het teken van het bespreken van het dossier. Dinsdag komen de strafeisen aan de orde in het requisitoir van de officier van justitie en houden ook de advocaten hun pleidooien.