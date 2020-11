Verplicht register voor handelaren tweedehandsspullen

"We zien in veel gevallen dat opkopers en personen die handelen in gestolen goederen, het daar niet alleen bij laten. Ze handelen ook in drugs of wapens, of spelen zelfs een rol in mensenhandel", zegt Grapperhaus in een interview in De Telegraaf. "Door beter zicht te hebben op de mensen die malafide opkopers en handelaren zijn, krijgen we ook beter zicht op de ondermijnende criminaliteit die daarachter schuilgaat."

Volgens de minister hebben diefstal en inbraak een enorme impact op mensen. "Niet alleen worden spullen van emotionele waarde gestolen, het gevoel van onveiligheid waar ze mee achterblijven als iemand hun huis is binnengedrongen of als ze beroofd zijn, is afschuwelijk."

Alle tweedehands spullen van handelaren belanden in het systeem, inclusief de personen die ze hebben aangeboden. Bij als gestolen opgegeven goederen gaan in het nieuwe register alarmbellen af. Het is namelijk gekoppeld aan het systeem van Stop Heling. In deze ’database’ worden de gestolen goederen geregistreerd waarvan aangifte is gedaan bij de politie of de Koninklijke Marechaussee.

Het wetsvoorstel heeft alleen betrekking op handelaren die geld verdienen met het regelmatig kopen en verkopen van spullen en geldt niet voor mensen die af en toe goederen verkopen via bijvoorbeeld Marktplaats.