‘Bijna alle bowlingbanen in Nederland staan op omvallen’

De bowlingbaansector verkeert door de coronamaatregelen in de grote problemen. Dat stelt voorzitter Frits van Dijk van de Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers (NVB) tegen Hart van Nederland. De branche hoopt op snelle versoepelingen waardoor ze in ieder geval weer drank en eten mag serveren aan klanten.

‘We moeten minimaal terug naar een situatie dat horeca weer open is. Onze klanten mogen nu wel komen bowlen, maar moeten zelf hun drinken meenemen”, aldus Van Dijk. ‘Klanten kopen hun drinken daarom bij een snackbar naast de bowling. Daar mogen ze vanwege de maatregelen juist weer niet binnen zitten. Het is van de ratten besnuffeld.’

Onderneemster Monique Wirtz van Bowling Huizen weet niet of ze het nog langer volhoudt. ‘Als ik voor 1 december niet open mag en geen eten en drinken mag verkopen, kan ik niet meer open”, vertelt Wirtz. ‘Het is gewoon niet meer op te brengen. Ik heb elke maand zo’n 40.000 tot 50.000 euro vaste lasten, terwijl er maar 1000 euro binnenkomt.’

Ze hoopt dat er dinsdag, als het kabinet weer een update geeft over het coronavirus, goed nieuws komt. ‘Die persconferentie is heel erg belangrijk. Er moet echt snel iets gebeuren. anders red ik het niet.’

Van Dijk stelt dat er snel iets moet gebeuren. ‘We hebben steun nodig. We zijn al acht maanden bezig om die te krijgen. Het ambtenarenapparaat is heel traag, daar zit geen beweging in. Als ik deze week dan zie dat er in een paar dagen tijd 40 tot 50 miljoen wordt vrijgemaakt voor een steunpakket in de vuurwerkbranche, dan ontplof ik zowat.’