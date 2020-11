Curaçao voert strengere coronamaatregelen in

De regering op Curaçao heeft zondag strengere coronamaatregelen aangekondigd. Op zondag is het aantal actieve coronabesmettingen gestegen tot 410. Onder hen zijn zijn veel werknemers in het ziekenhuis CMC. Dat heeft gevolgen voor de reguliere zorg, zo gaan alle niet-dringende operaties momenteel niet door.

Volgens minister-president Eugene Rhuggenaath zijn het aantal besmettingen en de situatie in het ziekenhuis twee belangrijke indicatoren om nieuwe maatregelen te nemen. Rhuggenaath zei zondag in een speciaal ingelaste boodschap aan de bevolking dat de situatie op het eiland uit de hand is gelopen.

Daarom gelden vanaf maandag nieuwe, strengere maatregelen, zoals een avondklok van 21.00 tot 04.30 uur; de avondklok geldt momenteel vanaf 23.00 uur. Als gevolg daarvan moeten alle winkels en restaurants om 20.00 uur dicht. Verder stelt de regering het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen boven 18 jaar oud in winkels, bij begrafenissen en in het openbaar vervoer. Verder zal er meer aandacht worden besteed aan veiligheid op de werkvloer, niet alleen in contact met klanten. Maar ook tussen collega’s onderling.

Thuisblijven

Vanaf maandag zijn samenkomsten van meer dan vier personen verboden, ook op het strand. Daarnaast deed Rhuggenaath de oproep aan iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven. ‘Als er geen reden is om naar buiten te gaan. Blijf thuis.’ Aan werkgevers wordt gevraagd werknemers thuis te laten werken als dat mogelijk is. Ook wordt iedereen opgeroepen om ouderen te beschermen. ‘Doe er alles aan om te zorgen dat ze niet besmet raken”, aldus Rhuggenaath.

Curaçao blijft voorlopig open voor toeristen. Mensen uit lagere risicogebieden (zoals Nederland) moeten een negatieve PCR-test overleggen, mensen uit hogere risicolanden moeten veertien dagen in quarantaine.