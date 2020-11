Erdogan bepleit overleg over twee staten op Cyprus

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zondag tijdens een bezoek aan Turks-Cyprus gepleit voor overleg dat moet leiden tot een akkoord over de vorming van twee staten op het gedeelde eiland. Hij zei dat er anders geen vrede en stabiliteit op het eiland kan komen. ‘Er zijn twee volkeren en twee van elkaar gescheiden staten”, zei Erdogan.

Cyprus is sinds 1974 verdeeld na een Griekse staatsgreep en een Turkse militaire interventie. In het noorden vestigde Ankara een Turks-Cypriotische republiek die internationaal niet wordt erkend en als bezet gebied wordt beschouwd. Het zuiden is de republiek Cyprus en sinds 2004 lid van de Europese Unie.

Onderhandelingen om de deling terug te draaien, zijn steeds mislukt.